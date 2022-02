Horizon Forbidden West sort enfin sur PlayStation 4 et PlayStation 5, certains et certaines d’entre vous peuvent donc se poser la question de la durée de vie de ce jeu en monde ouvert, surtout quand il arrive à une période aussi chargée en nouveautés. L’Ouest prohibé demandera un peu de temps pour se faire apprivoiser mais il est tout à fait possible d’avoir une expérience très satisfaisante, que l’on vise le 100% ou non.

Quelle est la durée de vie d’Horizon Forbidden West ?

Comme le premier épisode, Horizon Forbidden West est un jeu purement solo et l’on ne prendra pas en compte le petit système de classement présent pour certaines épreuves de l’arène tant la fonction est limitée. L’aventure principale du jeu n’est pas forcément plus courte que celle de Zero Dawn mais elle semble mieux passer grâce à un rythme plus maîtrisé.

C’est surtout dans les quêtes secondaires que le jeu brille et dépasse le volume de contenu de l’épisode précédent. On compte plusieurs missions réparties entre missions annexes et ce que le jeu appelle services personnels mais on peut aussi y ajouter toutes les activités sur la map, l’exploration pour les collectibles, l’amélioration de l’équipement, bref le jeu est très riche.

Voici la durée de vie d’Horizon Forbidden West selon nos estimations :

Histoire principale : entre 20 et 25 heures

entre 20 et 25 heures Platine : environ 50 heures

environ 50 heures Histoire principale + quêtes annexes : entre 60 et 80 heures

entre 60 et 80 heures 100% : Plus de 100 heures

Oui vous avez bien lu, le Platine prend moins de temps que faire l’ensemble des quêtes. En effet, les développeurs ont été très magnanimes avec ce trophée qui demande plus souvent d’essayer les activités annexes que de vraiment les faire. Une chose que les chasseurs et chasseuses de trophées apprécieront grandement.

Notez aussi que le jeu ne propose pas non plus de New Game Plus pour l’instant et que donc tout peut se faire en une seule partie, sauf dans le cas de certains trophées qui peuvent être loupés et donc demander de refaire le jeu si vous voulez absolument le Platine.

Pour en savoir plus à propos d’Horizon Forbidden West, vous pouvez consulter notre guide dédié au jeu qui contiendra à terme la soluce complète, en plus de nos conseils pour bien débuter votre aventure.