Dune: Spice Wars dévoile des informations sur sa troisième faction jouable, les Smugglers

Officialisé lors de la cérémonie des Game Awards 2021 et environ un mois après avoir dévoilé une première vidéo de gameplay, Dune: Spice Wars, le 4X de Shiro Games et Funcom prenant place dans l’univers SF de l’écrivain américain Frank Herbert, a dévoilé des informations sur sa 3ème faction jouable qui tentera, tout comme celles des Maisons Atréides et Harkonnen, d’asseoir son hégémonie sur la planète Arrakis : les Smugglers.

Esmar Tuek et son peuple rejoignent la Guerre de l’Épice

Comme indiqué par les développeurs dans leur communiqué, les Smugglers débutent près de la région polaire, là où ils peuvent profiter au maximum de leur commerce florissant tout en étant « susceptibles de rencontrer d’autres factions tôt dans la partie ». Considérés comme « des spécialistes de l’optimisation de leurs ressources économiques », ils sont capables de piller rapidement et méticuleusement les richesses d’Arrakis.

Dirigé par Esmar Tuek, un maître-espion lié aux Fremen, à la Guilde de l’Espionnage et aux maisons Landsraad, ce clan peut compter sur les différentes aptitudes de quatre conseillers pour assurer son bon développement : Staban Tuek, le fils d’Esmar qui « possède un sens inné du paysage politique d’Arrakis », Lingar Bewt, un spécialiste du commerce de l’eau, le quartier-maître Drisq et Bannerjee, le chef de sécurité qui « sait tout des individus les plus dangereux du monde criminel ».

Sur le plan militaire, Shiro Games et Funcom nous expliquent que les Smugglers, par l’intermédiaire des Pillards, des Démolisseurs, des Eclaireurs, de la Compagnie Libre et des Drones de combat, apprécient particulièrement se focaliser sur les ennemis les plus vulnérables ainsi que les longues batailles car ils « réduisent l’approvisionnement de leurs cibles durant les affrontements et tirent profit des unités affamées. […] Ils sont également très bons pour surprendre les armées revenant d’un combat acharné. »

Dune: Spice Wars sortira en accès anticipé sur PC via Steam plus tard cette année. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre preview du titre publiée en février 2022.