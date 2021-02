DualSense : Un expert démonte la manette pour enquêter sur sa durée de vie et sur le drift

L’affaire du DualSense Drift a pris pas mal d’ampleur ces derniers temps, notamment depuis qu’un cabinet d’avocats a décidé de poursuivre en justice Sony contre la mauvaise fabrication de la manette de la PS5. La chaîne iFixit, experte dans les vidéos hig-tech et qui décortique les appareils, s’est aussi attaquée à la DualSense pour voir d’où venait le problème du DualSense Drift, ce qui a permis de mettre en lumière de nombreux points.

La DualSense décortiquée

Dans cette vidéo, l’expert en question mentionne que les matériaux utilisés pour les joysticks, fabriqués par l’entreprise ALPS ne sont pas forcément les meilleurs du marché et que les problèmes étaient donc prévisibles, mais que la faute n’est pourtant pas à attribuer à ALPS pour autant. La résistance d’un joystick est estimées à 2 millions de cycles tandis que sa fonction de pression est capée à environ 500 000 cycles.

Le problème viendrait ainsi des potentiomètres, qui sont utilisés pour régler la position du joystick, et qui s’useraient trop vite. L’usure des ressorts du joystick pourraient aussi entrer en cause, ce qui provoquerait un manque de pression dans ces derniers qui entraineraient alors une position autre que celle que l’on aurait avec un ressort neuf.

Avec cela en tête et en se basant sur sa propre utilisation d’un jeu comme Call of Duty: Warzone, l’expert indique que la durée de vie (comprenez par là la fiabilité) des joysticks pourraient avoisiner les 417 heures. Au-delà, les risques que des problèmes surviennent seraient alors plus grands, et ils peuvent également arriver bien plus tôt selon les usages.

S’il termine la vidéo en rappelant qu’aucun objet de la sorte n’est fait pour être éternel, il s’estime surpris de ne pas voir les constructeurs proposer des manettes qui permettraient de changer facilement les joysticks.

Avec les poursuites en cours et le précédent causé par le Joy-Con Drift, peut-être que cela sera amené à changer dans les années à venir.