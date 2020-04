DRIFT21 arrivera en accès anticipé le 7 mai 2020

Le jeu de simulation de drift et de course, DRIFT21, arrivera en accès anticipé sur Steam le 7 mai. Développé par ECC GAMES S.A. et édité par 505 Games (Indivisible, Control), le titre vous emmènera sur les circuits d’EBISU sur lesquels seul le drift est roi.

Éviter la sortie de route

Le titre arrivera la semaine prochaine en accès anticipé au prix de 24,99€ sur la plateforme de Valve. Inspiré par la scène drift japonaise, ce jeu de simulation vous permettra de mettre la main sur différents véhicules sur lesquels vous pourrez faire des modifications sur plus de 750 pièces (sous licence officielle) afin d’améliorer ses performances. Vous aurez également accès à 20 défis et les développeurs promettent des mises à jours régulières pour DRIFT21 avec l’ajout de nouvelles pistes, nouvelles pièces et nouveaux bolides bien évidemment.