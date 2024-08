The Iron Rig, notre avis sur le dernier DLC de DREDGE

Le titre avait particulièrement retenu l’attention de notre rédaction et nous vous invitons à lire le test complet pour en savoir plus à son sujet. Nous en profitons pour vous rappeler qu’une édition collector a vu le jour et qu’une adaptation cinématographique est dans les cartons. DREDGE a même fait une brève apparition dans Dave The Diver sous forme de contenu additionnel.

Après un premier DLC, The Pale Reach, qui plongeait les joueurs dans les eaux glacées d’un environnement polaire, Black Salt Games revient avec une nouvelle extension intitulée The Iron Rig disponible dès demain, au prix de 11,99€.

Rencontre avec la compagnie Havrefer

Ce DLC apporte un vent de nouveauté tout en restant fidèle à l’atmosphère si particulière de DREDGE. Dans The Iron Rig, le joueur ou la joueuse verra apparaître une plateforme de forage au milieu de l’océan. Les employés de l’infrastructure se trouvent dans l’embarras car le matériel qu’ils devaient recevoir ne leur est jamais parvenu. Tout naturellement, c’est à vous qu’ils font appel pour élucider le mystère.

Le scénario de The Iron Rig s’intègre parfaitement au lore de DREDGE, avec une ambiance sombre et pesante. L’atmosphère est soutenue par une direction artistique qui reste fidèle à l’identité visuelle du jeu original, mais qui se teinte ici de tons plus métalliques et industriels. Les effets sonores, toujours aussi immersifs, renforcent ce sentiment de danger omniprésent. Comptez 2 à 3 heures pour venir à bout de l’histoire si vous la parcourez en ligne droite (le double si vous cherchez à obtenir tous les succès), avec un dénouement qui manque un peu de matière.

Côté gameplay, The Iron Rig n’introduit pas véritablement de nouvelles mécaniques mais va plutôt compléter celles déjà existantes. En termes de contenu, le DLC apporte une cinquantaine de nouveaux poissons et d’abominations à pêcher, huit nouvelles pièces d’équipement pour le chalut, la possibilité d’améliorer la coque du bateau ainsi que certaines compétences et quelques objets, comme de nouveaux appâts.

En vaut-elle la peine ?



Si vous avez aimé DREDGE et que vous avez envie de repartir en mer pour collectionner les poissons abominables, la réponse est évidemment oui. Si vous espérez que ce DLC apporte des nouveautés substantielles au gameplay, vous serez déçu.

Lorsque nous avons testé The Iron Rig, nous avions déjà complété le reste du jeu à 100%. Nous nous sommes donc entièrement concentrés sur les quêtes que proposait l’extension. Ce faisant, nous avons été amenés à réaliser de nombreux allers-retours entre la plateforme et les nouveaux points d’intérêt.

Cet aspect était déjà un peu présent dans le jeu de base mais il pouvait être en partie contrecarré en naviguant d’une quête à l’autre. Nous recommandons donc aux joueurs de lancer The Iron Rig avant d’avoir terminé complètement la quête principale (même s’il est conseillé d’avoir déjà bien avancé dans le jeu pour compléter l’arc scénaristique proposé par l’extension).

De nouvelles créatures monstrueuses s’invitent dans la partie, rendant certaines zones de pêche encore plus dangereuses. Néanmoins, cette difficulté supplémentaire parait un peu artificielle et il suffit d’utiliser ou de consommer les nouveaux items pour la surmonter. Par une mécanique propre à l’extension, les zones de pêche se trouvent également réduites.

En fin de compte, The Iron Rig est un bon prétexte pour se replonger dans la superbe aventure de DREDGE. Black Salt Games nous offre une variation sur les thèmes qui ont fait le succès du titre original. Ce DLC, qui continue d’étendre les frontières d’un monde aussi fascinant que terrifiant, est n’est pas extension indispensable mais reste un bon motif pour relancer cet excellent titre.