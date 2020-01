Dreams passe gold et être prêt pour sa sortie le 14 février

C’est la rentrée pour beaucoup et l’actualité jeu vidéo va doucement reprendre son rythme. Si janvier est une période relativement calme, c’est avant les nombreuses sorties qui arriveront ensuite. Dreams en fait partie et la bonne nouvelle de la journée, c’est que le jeu vient de passer gold. Il est donc sur sa dernière ligne droite !

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity… #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳

We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex

— Media Molecule (@mediamolecule) January 6, 2020