Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu vidéo Dreams qui est développé par Media Molecule et édité par Sony. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le platine sur PlayStation 4. Vous pouvez consulter aussi notre site pour dénicher des guides trophées et des astuces pour tout avoir.

Chasseur de trophées

Obtenez tous les trophées de bronze, d’argent et d’or.

Obtenez tous les trophées de bronze, d’argent et d’or. Entrée en scène

Terminez la quête de follet de votre première création.

Terminez la quête de follet de votre première création. C’est parti !

Terminez toutes les quêtes de follet d’introduction.

Terminez toutes les quêtes de follet d’introduction. Esprit créatif – Thème Temple ancien

Terminez la quête de follet créative Temple ancien.

Terminez la quête de follet créative Temple ancien. Esprit créatif – Thème Bienvenue chez vous

Terminez la quête de follet créative Bienvenue chez vous.

Terminez la quête de follet créative Bienvenue chez vous. Études

Terminez 3 cours.

Terminez 3 cours. Retour à l’envoyeur

Remixez la création d’un autre rêveur et envoyez-lui le résultat.

Remixez la création d’un autre rêveur et envoyez-lui le résultat. Ravi de vous rencontrer

Abonnez-vous à un créateur que vous admirez.

Abonnez-vous à un créateur que vous admirez. Apprentissage

Terminez 5 didacticiels.

Terminez 5 didacticiels. Doux foyer

Passez 30 minutes à décorer votre espace d’accueil.

Passez 30 minutes à décorer votre espace d’accueil. Je ne fais que passer

Retournez dans l’espace d’accueil de la Reine des rêves. Son profil s’appelle MmDreamQueen.

Retournez dans l’espace d’accueil de la Reine des rêves. Son profil s’appelle MmDreamQueen. Tape-m’en cinq !

Atteignez le niveau de rêveur 5.

Atteignez le niveau de rêveur 5. 3e nombre magique

Atteignez le niveau de rêveur 20.

Atteignez le niveau de rêveur 20. Trente glorieuses

Atteignez le niveau de rêveur 30.

Atteignez le niveau de rêveur 30. Ma première création !

Publiez votre toute première création dans le Dreamiverse.

Publiez votre toute première création dans le Dreamiverse. Pic-pic !

Rencontrez votre ennemi.

Rencontrez votre ennemi. Va-t’en de mon rêve !

Que fais-tu là, Pic-pic ?!

Que fais-tu là, Pic-pic ?! Où sont les freins ?!

Arrêtez le train !

Arrêtez le train ! Trouvez une amie

Trouvez ELE-D.

Trouvez ELE-D. Niveau supérieur

Augmentez le niveau de Frances et Foxy.

Augmentez le niveau de Frances et Foxy. Retrouvailles

Retrouvez Laila au chalet.

Retrouvez Laila au chalet. Le plus difficile

Terminez La convergence.

Terminez La convergence. Merci d’avoir joué

Terminez Le Rêve d’Art.

Terminez Le Rêve d’Art. Éclatez les bulles !

Obtenez toutes les bulles de récompense dans Le Rêve d’Art.

Obtenez toutes les bulles de récompense dans Le Rêve d’Art. Gare à la luxation

Maximisez le déhanché d’un personnage.

Maximisez le déhanché d’un personnage. Recyclage remarquable

Créez une scène en utilisant les éléments de 20 créateurs différents.

Créez une scène en utilisant les éléments de 20 créateurs différents. Outils utiles

Utilisez chaque outil du mode Création.

Utilisez chaque outil du mode Création. Sur votre trente-et-un

Personnalisez votre page de profil.

Personnalisez votre page de profil. Jamais sans ma caisse à outils

Utilisez chaque outil du mode Création, plus les outils de personnalisation de votre profil et des couvertures de création.

Utilisez chaque outil du mode Création, plus les outils de personnalisation de votre profil et des couvertures de création. Incorporateur en série

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Incorporateur en série.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Incorporateur en série. Potier

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Potier.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Potier. Ça va faire du bruit

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Ça va faire du bruit.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Ça va faire du bruit. Bravo !

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Bravo !

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Bravo ! J’ai une idée !

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet J’ai une idée !

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet J’ai une idée ! Ouvrez la cage

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Ouvrez la cage.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Ouvrez la cage. Rêves en attente

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Rêves en attente.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Rêves en attente. Musique pour tous

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Musique pour tous.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Musique pour tous. Petite visite

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Petite visite.

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Petite visite. Marionnettiste

Atteignez le rang 3 ou plus dans la quête de follet Marionnettiste.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.