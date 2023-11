Quand sort Dragon’s Dogma 2 ?

Ce soir à 22h, lors d’un Showcase en ligne, Capcom va donner de nouvelles informations sur le très attendu Dragon’s Dogma 2, dont sa date de sortie. Malheureusement, la nouvelle vient de fuiter quelques heures à peine avant l’évènement. En effet, la page Steam du jeu a vendu la mèche. Le RPG en monde ouvert est donc attendu pour le 22 mars 2024.

Cela confirme la fuite du système de classification européen PEGI qui avait donné la même date (avant de rapidement la supprimer de son site). De plus, il y a de fortes chances qu’il s’agisse du fameux jeu mystère non dévoilé par Capcom et qui est prévu pour sortir avant la fin de l’année fiscale en cours (soit le 31 mars 2024).

C’est dommage, mais heureusement, le direct de ce soir devrait dévoiler de nouveaux éléments sur le jeu. Hideaki Itsuno, le réalisateur, et Yoshiaki Hirabayashi, le producteur nous donnerons ainsi plus de détails illustrés par de nouvelles séquences de gameplay, le tout durant 15 minutes. Nous avons hâte d’en savoir plus étant donné que notre première approche avec le jeu a été très concluante.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 22 mars 2024. On attend tout de même une confirmation de Capcom ce soir.