Dragon’s Dogma 2 fait le plein de gameplay et nous montre ses principales nouveautés

Capcom met ses pions en place

Le réalisateur de Devil May Cry 5 et la série Dragon’s Dogma, Hideaki Itsuno, nous avait dit en décembre 2022 que le développement de Dragon’s Dogma 2 se progressait bien et nous avons aujourd’hui l’occasion d’observer les fruits de ces résultats avec une longue présentation lors d’un Capcom Live à l’occasion du Tokyo Game Show.

Celle-ci s’est surtout attardée sur le système de combat, les éléments du monde ouvert et les différentes classes. Comme pour le jeu d’origine, les classes jouent un grand rôle dans le gameplay étant donné qu’il est possible d’adopter des classes avancées par la suite afin de personnaliser sa façon de jouer.

Au début de votre aventure, vous aurez le choix entre quatre classes : guerrier, mage, voleur et archer. Néanmoins, il vous sera possible de changer de vocation à tout moment en visitant les différentes guildes qui leur sont liées.

En plus des subtilités de gameplay propres à chaque classe, telles que les temps d’incantation basés sur la puissance des sorts pour les mages, les interactions avec l’environnement gagnent en importance.

Comme dans le titre précédent, il sera possible de grimper sur les monstres pour infliger davantage de dégâts ou les faire tomber. Capcom précise que la combinaison de ces deux éléments laissera place à la créativité des joueurs. Nous avons eu quelques exemples de cela au cours de ces séquences.

Les insurgés de retour ?

Dragon’s Dogma 2 nous laissera explorer deux nations prospères aux caractéristiques uniques : Vermun, le royaume humain verdoyant et Battahl, la terre des léonins. Vermund est dirigé par les insurgés qui ont tué le dragon et règnent en maître depuis des générations (il s’agit du lien le plus marquant avec la fin de Dragon’s Dogma 1 étant donné que l’on incarnait un insurgé) En revanche, Battahl nous laissera explorer une zone rocailleuse avec ses canyons et une culture léonisienne unique.

Le système de pion, des combattants contrôlés par l’IA, fera son retour afin d’avoir un groupe équilibré. S’il prend la même voie que le premier titre, nous devrions pouvoir recruter des pions créés par d’autres joueur grâce aux fonctionnalités en ligne. Ils seront encore plus utiles qu’avant puisqu’ils pourront vous guider vers de nouvelles quêtes ou même vous sauver la vie. Par exemple, en vous rattrapant comme une princesse lors d’une chute.

Les efforts déployés pour créer un monde ouvert vivant semblent assez significatifs. Voyager à bord d’une charrette (probablement le système de voyage rapide) pourra s’accompagner d’événements aléatoires tels que des attaques de monstres. Le temps jouera également un rôle important, car la visibilité sera presque nulle la nuit, et certains monstres n’apparaîtront qu’à ce moment-là.

Nous devrions en savoir plus prochainement étant donné qu’une démo est jouable sur le salon.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore inconnue pour le moment.