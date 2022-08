Dragon Quest Treasures, où le précommander au meilleur prix ?

En attendant plus d’informations concrètes sur Dragon Quest XII, qui ne devrait pas arriver avant quelques années, les fans de la saga de RPG pourront se tourner vers un spin-off nommé Dragon Quest Treasures, qui se présente quant à lui comme un action-RPG. Un titre qui promet d’être bien plus qu’un amuse-bouche, d’autant plus qu’il met en scène l’un des personnages phares de Dragon Quest XI, ce qui devrait plaire aux fans. Voici où précommander Dragon Quest Treasures si le titre vous intéresse.

Où précommander Dragon Quest Treasures ?

Maintenant que l’on sait qu’il arrivera en fin d’année, Square Enix et Nintendo ont enfin donné des nouvelles à propos de la version physique du jeu, qui est désormais en précommande chez plusieurs revendeurs.

Pour le moment, il est possible de précommander Dragon Quest Treasures sur Amazon, ainsi que sur le site de la Fnac. Les deux revendeurs affichent le jeu à 59,99 €, mais d’ici la sortie, le prix peut être amené à baisser (même en précommandant maintenant, vous bénéficierez du prix le plus bas).

Ces précommandes sont aussi l’occasion pour nous de découvrir la jaquette du jeu sur Switch, qui met en avant les deux protagonistes et la recherche de trésors (forcément, avec un titre pareil.

Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre prochain sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur Dragon Quest Treasures.