Dragon Quest Treasures : Date, gameplay, Monsters Joker.. Tout savoir en vidéo sur le spin-off

Dragon Quest XI a connu un grand succès et il aurait été étonnant pour Square Enix de ne pas capitaliser dessus. En attendant sagement des informations sur Dragon Quest XII, on pourra donc patienter avec Dragon Quest Treasures, qui reprend le même univers et certains personnages du onzième épisode.

Ce spin-off promet d’être particulier puisqu’il nous entraîne dans une région inédite et nous proposera des combats en temps réel. Afin de tout savoir sur cet épisode unique, nous vous avons préparé un condensé des informations déjà connues à propos du jeu, le tout en vidéo.

Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre prochain sur Nintendo Switch.