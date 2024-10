Dragon Quest III HD-2D Remake se montre dans 7 minutes inédites de gameplay

Petit point sur les nouveautés de gameplay

Cette nouvelle présentation s’attarde sur l’une des quêtes annexes du jeu et a surtout pour but de nous montrer à quel point ce remake est charmant sous sa nouvelle parure HD-2D. On y voit surtout un moyen d’analyser les nouveautés de cette version, notamment pour le système de combat.

Il sera désormais possible de changer la vitesse des animations afin de rendre l’expérience un peu plus rapide qu’à l’époque, et ce à l’aide d’un simple bouton à activer n’importe quand.

Et si vous n’avez pas envie de donner trop de directives à vos alliés, vous pourrez toujours demander à l’IA de suivre une stratégie bien précise, que ce soit en économisant votre magie ou bien en lançant tous les sorts les plus puissants de votre arsenal. On y voit aussi la possibilité de recruter certains monstres, ce qui nous permettra ensuite de les faire combattre à l’arène.

Dragon Quest III HD-2D Remake sortira le 14 novembre 2024 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.