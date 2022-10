Dragon Ball Xenoverse 2 accueillera bientôt Gamma 1 et Gohan version DBS Super Hero

Dragon Ball Xenoverse 2 est vraiment infatigable. Le titre est disponible depuis maintenant presque six ans, mais il continue à être alimenté en DLC alors que Bandai Namco aurait largement pu nous proposer un Xenoverse 3 entre temps, sans que les fans s’insurgent contre cela. Les packs de nouveaux personnages s’enchaînent et après la dernière transformation de Goku, c’est au tour de son fiston d’être mis en avant aux côtés des antagonistes du dernier film en date.

Les super-héros du film débarquent en DLC

Dragon Ball Super: Super Hero est sorti cette semaine dans les salles françaises, et Bandai Namco peut en profiter pour ajouter les personnages du film dans son jeu au roster infini. Le « Hero of Justice Pack 1 » contiendra donc Gamma 2, qui avait déjà été annoncé, mais aussi Gamma, et surtout Gohan, avec le look qu’il arbore dans le long-métrage.

Ce pack de personnages arrivera dans le courant de l’automne, à une date encore indéterminée. Il sera suivi par un autre pack, avec des combattants dont on peut facilement deviner l’identité si l’on a vu le film (donc probablement encore un Gohan et un Piccolo, mais on évitera de spoiler le reste).

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et aussi Stadia (mais plus pour très longtemps).