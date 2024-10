Dragon Ball Sparking Zero se dévoile une dernière fois dans une nouvelle vidéo pleine d’action

L’attente est presque terminée pour les fans de Dragon Ball. La semaine prochaine, Dragon Ball Sparking Zero sera enfin disponible et permettra de retomber en enfance ou en adolescence en se remémorant quelques parties endiablées sur la série Budokai Tenkaichi, avec ce nouvel épisode qui met les petits plats dans les grands. Durant les quelques jours qui nous séparent de la sortie du jeu, Bandai Namco va bien entendu mettre le paquet sur la promotion du titre et cela se voit aujourd’hui avec la nouvelle bande-annonce du jeu, qui semble nous dévoiler des bouts de l’opening.