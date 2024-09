Dragon Age: The Veilguard fait le beau en nous montrant ses jolis environnements

Thédas est plus beau que jamais

C’est donc sur ce blog que BioWare nous parle aujourd’hui des différents décors du jeu, qui seront assez ouverts pour certains mais plus restreints que dans un open world (ce que Dragon Age: The Veilguard n’est pas). Le studio s’attarde donc sur le Phare, le QG de votre groupe qui va évoluer avec le temps et qui sera le lieu principal pour discuter avec chaque compagnon, voire plus si affinités.

On a également un nouvel aperçu de la Croisée des Chemins, l’endroit qui servira de passerelle entre le Phare et les autres régions de Thédas. Vous pouvez d’ailleurs avoir un aperçu de ces zones en vous rendant sur le blog, avec plusieurs vidéos mettant en avant Minrathie ou la forêt d’Arlathan. Des décors variés semblent donc être au programme, aussi colorés que sombres, pour aller piocher des influences dans tous les épisodes de la saga.

Dragon Age: The Veilguard sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain.