Dordogne : Déjà le plus beau jeu de 2023 ? Notre preview en vidéo

Dordogne nous a tapé dans l’œil lors de sa première présentation il y a quelques années, et depuis que l’on s’y est intéressé de près lors de notre AG French Direct, le jeu a fait son petit bout de chemin. On retrouve désormais Focus Entertainment à l’édition, un éditeur français, rien de plus logique pour un jeu qui met en avant l’un des plus beaux départements de notre pays.

Nous avons récemment pour retrouver le titre en y jouant quelques minutes, afin de voir si Dordogne était aussi intéressant d’un point de vue ludique qu’il n’est agréable à regarder. Réponse dans cette vidéo.

Dordogne sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant du printemps.