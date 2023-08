Sonic Superstars s’annonce pour le 17 octobre prochain avec un nouveau trailer dédié au multijoueur

Les Sonic News de la Gamescom

SEGA a profité de l’Opening Night Live pour dévoiler la date de sortie de Sonic Superstars. On pourra ainsi retrouver notre hérisson bleu préféré en 2D le 17 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Dans cette nouvelle aventure, vous pourrez bien sûr incarner Sonic, mais aussi Amy, Tails et Knuckles. Un joli casting qui vous permettra de jouer avec vos amis pour des parties jusqu’à 4 joueurs en simultané.

Le jeu reprend la formule classique en s’inspirant grandement de l’excellent Sonic Mania. Il incorpore tout de même des nouveautés, à commencer par les Northstar Islands qui proposeront des Stages inédits dans la franchise. Sonic & sa bande pourront également utiliser le pouvoir des émeraudes du chaos pour déclencher différents pouvoirs tels que le contrôle de l’eau ou encore le clonage. Tout ça dans le but de déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d’un nouvel ennemi qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visionner notre récente vidéo récapitulative sur le jeu. Enfin, SEGA a annoncé une version Digitale Deluxe qui inclue :

Le jeu en version dématérialisée

Le skin Sonic Lapin (il s’agit d’un prototype du design de Sonic)

LEGO Fun Pack

Des pièces de Metal Sonic pour le Battle Mode

Des fonds d’écran additionnels pour le menu principal

Un artbook numérique et un mini OST

Un skin LEGO gratuit pour Sonic (également disponible dans la version standard)

Une date pour le DLC gratuit de Sonic Frontiers : « The Final Horizon »

Puisqu’un Sonic peut en cacher un autre, SEGA a révélé une petite surprise après le trailer de Sonic Superstars en annonçant la date de sortie du DLC de Sonic Frontiers : The Final Horizon. Il sortira donc le 28 septembre prochain et sera totalement gratuit. Au programme : une nouvelle histoire, Tails, Knuckles, Amy, Eggman et Sage jouables, et de nouveaux défis.

Sonic Frontiers est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.