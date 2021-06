Doki Doki Literature Club Plus fait les présentations avec 4 minutes de gameplay

Sorti initialement sur PC en 2017, Doki Doki Literature Club nous a fait la bonne surprise d’annoncer une version améliorée pendant l’E3 2021. En plus d’apporter du nouveau contenu, le titre va aussi faire son entrée sur la plupart des plateformes. Aujourd’hui, les développeurs nous présentent en détails le jeu. Attention aux éventuels spoils.

4 minutes pour tout savoir ?

Comme on vient de l’évoquer, nous mettons cependant en garde contre d’éventuels spoilers. Bien que la vidéo ne vient pas divulgâcher les éléments majeurs, nous préférons vous prévenir. Cette bande-annonce de gameplay nous présente ainsi Doki Doki Literature Club Plus en quatre minutes, son concept, ses dialogues, ses visuels améliorés mais aussi ses nouveautés comme les nouvelles pistes musicales.

Le rendez-vous est donné le 30 juin, date à laquelle Doki Doki Literature Club Plus sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.