Désormais terminé depuis le 20 décembre, la campagne Kickstarter de Divinity Original Sin – The Board Game a été mouvementée.

Toujours plus de stretch goals

Même s’il n’était pas surprenant que le projet reçoive un très bon succès de la part de la communauté de Larian Studios, il faut quand même souligner que le studio peinait à suivre la cadence des contributeurs les premiers jours. Avec plus de 10 000 contributeurs, 20 objectifs débloqués et un fond total de plus de 1,8 million de dollars (qui surclasse totalement les 160 000 prévus à la base), ce projet fini en beauté en débloquant tous les Stretch Goals mis en place par le studio.

On se retrouve donc avec un jeu de plateau toutefois assez conséquent qui, selon la contribution, possédera :

1 391 cartes de jeu (1596 pour la Extended Edition)

37 miniatures différentes (45 pour la Premium Edition, 47 pour la Extended Edition)

342 jetons de jeu

11 histoires de campagne

Plus de 40 ennemis qui possèdent un mode « Nightmare » (68 pour la Extended Edition)

15 boss différents (23 pour la Premium Edition et 25 pour la Extended Edition)

16 dés (32 pour les deux autres éditions)

2 petites sacs Divinity, en cuir pour la version Premium et Extended et en tissu pour la Standard Edition.

Une vidéo de remerciement avec Swen Vincke a également été postée sur la chaîne Youtube de Larian Studios.

La livraison du jeu de plateau a été fixé pour octobre 2020. Il ne reste plus qu’à trouver la place afin de pouvoir déballer et ranger tout ça !