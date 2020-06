Du contenu gratuit et un roman graphique pour Divinity : Original Sin 2

Divinity : Original Sin 2 continue de divertir beaucoup de personnes dans le monde et ce n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, malgré le fait que Larian Studios prépare en ce moment un potentiel accès anticipé sur Baldur’s Gate III en août, du contenu additionnel gratuit et un roman graphique vient tout de même d’être dévoilé pour le jeu.

Un livre et la mise à jour : Les quatre reliques de Rivellon

Cette mise à jour embarquera les personnages dans des quêtes pour retrouver quatre ensembles d’armures aux propriétés magiques intéressantes :

L’armure du capitaine est une armure qui pourra « dominer l’esprit de vos adversaires », elle augmentera les capacités de persuasion, de porte-bonheur et de troc.

L’armure du vautour, quant à elle, augmentera la portée et les dommages infligés depuis une position surélevée. L’accès à toutes les pièces débloquerait également une paire d’ailes pour le personnage.

L’armure de contamination offre une résistance au poison pour chaque pièce équipée avec une totale immunité si toutes les pièces sont réunies. Elle débloque également une capacité pour faire apparaître des spores explosives sur le terrain.

Enfin, l’armure du dévoreur ciblera un ennemi sur le terrain, permettant à toutes les attaques dirigées sur cette cible de toujours toucher et d’infliger des dégâts supplémentaires.

Pour récupérer ces armures, il faudra alors triompher de nouvelles créatures tout en découvrant une nouvelle partie du lore de Divinity. De plus, ce contenu additionnel introduit un nouvel affrontement de boss contre un dragon mort-vivant à la taille imposante.

Cette mise à jour est disponible gratuitement aujourd’hui même sur PC (Steam et GOG), PS4, Xbox One et Switch. La seule condition pour bénéficier de ce nouveau contenu est de recommencer une toute nouvelle partie sur le jeu.

De plus, Larian Studios nous fait part d’un roman graphique de 300 pages narrant une partie inédite du passé des 6 personnages principaux du jeu. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de ce livre sur la chaîne Youtube du studio, le lien vers la boutique sera dans la description de la vidéo.