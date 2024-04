Disney continue d’investir dans le jeu vidéo et recrute des vétérans de Blizzard et d’Ubisoft

Disney renforce sa structure jeu vidéo

Puisque Disney n’a que très peu trempé dans le monde du jeu vidéo ces dernières années, en dehors de quelques partenariats qui consistaient essentiellement à prêter des licences (comme pour les jeux Marvel et Star Wars), il a désormais besoin d’avoir dans ses rangs des personnes dont l’industrie n’a plus de secrets. VentureBeat nous informe que c’est dans cette optique que Disney est allé recruter Ray Gresko en tant que vice-président de la production et du développement. Ce dernier a occupé de nombreux postes au cours de ces dernières décennies, sur des jeux allant de Overwatch à Star Wars: Dark Forces, et est connu pour avoir été responsable du développement chez Blizzard.

Il est rejoint par Bjorn Tornqvist, qui a notamment travaillé chez Ubisoft et son studio Massive pendant plusieurs années sur The Division. Il a aussi supervisé plusieurs technologies utilisées par l’éditeur français, comme Ubisoft Scalar qui permet d’utiliser le cloud plus efficacement dans le développement de jeux. Il sera maintenant le vice-président chargé de la technologie chez Disney

Ces deux nouvelles têtes vont donc occuper des rôles importants, mais ils ne seront pas seuls. Jay Ong, qui a longtemps mené la barque chez Marvel Games et qui a aussi travaillé chez Blizzard, a été promu puisqu’il va désormais s’occuper des droits de toutes les licences dans le jeu vidéo. C’est Haluk Mentes, qui était déjà chez Marvel Games et qui occupait de toute façon un rôle crucial, qui va désormais s’occuper des jeux de la Maison des Idées.

Sean Shoptaw va diriger ce petit groupe puisqu’il a lui aussi été promu en tant que vice-président exécutif de toute la division gaming de Disney. Autrement dit, Disney prend maintenant très au sérieux le monde du jeu vidéo et sa nouvelle structure en est la preuve.