Disney Mirrorverse : Le nouveau RPG mobile free-to-play de Disney en 3D est disponible

Décidément, on ne manque pas de jeux Disney en ce moment. Alors que l’on attend les ambitieux Disney Speedstorm et Disney Dreamlight Valley, c’est un autre free-to-play qui nous arrive aujourd’hui, et cette fois-ci uniquement sur les plateformes mobiles. Disney Mirrorverse est enfin disponible et nous le fait savoir avec un nouveau trailer qui nous montre les menaces qui vont se dresser face aux héros et vilains de l’univers Disney.

Disney Mirrorverse, qu’est-ce que c’est ?

Disney Mirrorverse est donc un jeu d’action et un RPG en 3D où l’on voyage à travers un univers parallèle qui regroupe tous les héros et vilains des mondes Disney et Pixar, comme Sulli, Buzz l’Eclair, Maléfique ou encore Baymax. Ces personnages deviennent alors des Gardiens, chargés de lutter contre les Brisés qui veulent répandre leur magie noire pour tenter de prendre le contrôle du Mirrorverse.

Il faut alors former des équipes de trois personnages pour lutter contre de nombreux ennemis dans des décors en 3D, avec des combats en temps réel, même si une fonction de Combat automatique est mise en place pour laisser faire le jeu.

On retrouve un mode Histoire avec plein de quêtes à réaliser, et des chapitres qui seront ajoutés au fil du temps, avec des récits centrés sur des héros en particulier. Il y a aussi des événements spéciaux à découvrir pour faire le plein de récompenses, et des donjons dans lesquels on peut affronter d’autres joueurs et joueuses partout dans le monde.

Comment télécharger Disney Mirrorverse sur iOS et Android ?

Pour télécharger Disney Mirrorverse sur votre mobile, rien de plus simple. Rendez-vous sur le Google Play Store ou sur l’App Store en tapant le nom du jeu. Vous pourrez alors l’obtenir sans frais supplémentaires, car il s’agit d’un free-to-play, autrement dit un jeu gratuit avec des microtransactions in-game.