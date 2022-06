Disney Mirrorverse

Disney Mirrorverse est un free-to-play de type gacha qui mélange les univers Disney et Pixar. On incarne alors les plus grands héros et méchants Disney pour faire face à une magie obscure qui tente de s'emparer du Mirrorverse. On retrouve des personnages comme Baymax, Ariel, Woody, Hercule et bien d'autres dans ce jeu qui se présente comme un action-RPG, avec des combats en temps réels et la possibilité d'obtenir de nouveaux héros via un système de loterie, tout en accomplissant diverses missions qui sont ajoutées au fil du temps.