Disco Elysium s’offre un mode hardcore pour les plus téméraires

Pour ceux qui seraient déjà allés au bout de l’aventure une première fois, Disco Elysium offre la possibilité de redécouvrir la ville de Revachol dans un mode hardcore qui entamera encore plus la fragile santé mentale de ce cher détective Costeau.

Tous les vices seront permis

À déconseiller pour une première partie, ce mode rendra plus compliqué la complétion de l’enquête par notre détective, voici une liste des différents changements :

Il sera plus difficile de réussir les « Checks », ces options de dialogue qui se basent sur les compétences de votre personnage et le résultat d’un lancement de dés.

L’argent ramassé un peu partout à Revachol sera distribué en plus petites quantités

Les produits achetables en pharmacie, pour soigner la santé et la morale du personnage, coûteront plus cher

Les debuffs lors de l’apprentissage d’une nouvelle pensée, dans le cabinet de pensées, seront plus importants

En contrepartie, à chaque résolution d’une tâche, l’expérience apportée au détective sera accrue ce qui entraînera une montée de niveau plus rapide. Il sera donc possible de repasser des « Checks » échoués plus rapidement. Il est également conseillé pour ce mode hardcore de consommer, dans le jeu bien évidemment, avec abondance toutes les substances addictives à notre disposition afin de booster les caractéristiques de notre protagoniste.

Trier son inventaire afin de vendre tout ce qui est inutile est également conseillé. De plus, les vêtements et leurs ajouts de statistiques seront aussi à exploiter le plus possible. Dans le même temps, le jeu se dote d’un support pour les écrans larges, à l’image de la vidéo Youtube témoignant de ces ajouts.

Alors que le jeu possède déjà une rejouabilité assez importante, ZA/UM nous donne une raison supplémentaire de replonger une fois de plus dans le monde atypique de Disco Elysium.