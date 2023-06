Diablo IV réalise le meilleur lancement jamais enregistré pour un jeu Blizzard

Lilith domine le terrain

Le mois de juin sera visiblement dominé par Diablo IV, et ce même si Street Fighter 6 rencontre aussi son public (en attendant de voir les chiffres de Final Fantasy XVI). Dès le jour de son arrivée dans les différentes boutiques, Blizzard a annoncé que Diablo IV avait réalisé le meilleur lancement pour un jeu en provenance de l’éditeur, et ce de toute son histoire. Et lorsque l’on regarde le catalogue de Blizzard, ce n’est pas rien.

The fires of Hell burn bright 🔥#DiabloIV is the fastest selling Blizzard game of all-time. pic.twitter.com/L4pdjVnWFE — Diablo (@Diablo) June 6, 2023

Aucun chiffre de vente n’est donné pour le moment, mais l’éditeur s’appuie sur le nombre d’heures passées en jeu par la communauté depuis le 1er juin, date de lancement de l’accès anticipé. On compterait ainsi plus de 93 millions d’heures jouées, soit plus de 10 000 ans de jeu. On vous l’accorde, ce genre de chiffre n’est pas des plus pertinents mais il montre bien que la communauté est au rendez-vous pour ce Diablo IV. Reste à voir si elle restera présente sur la durée, au moins jusqu’à l’arrivée des deux extensions prévues.

Diablo IV est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.