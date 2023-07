Diablo IV : La nouvelle saison débutera le 20 juillet, nouveau trailer

Mortal Kombat 1 ajoute Smoke et Rain à son casting via un trailer impressionnant

Mortal Kombat 1 ajoute Smoke et Rain à son casting via un trailer impressionnant

Immortals of Aveum fait le tour d’horizon de son univers et de son gameplay en vidéo

Immortals of Aveum fait le tour d’horizon de son univers et de son gameplay en vidéo

Le jeu mobile Devil May Cry: Peak of Combat va entrer dans sa bêta ouverte

Le jeu mobile Devil May Cry: Peak of Combat va entrer dans sa bêta ouverte