Diablo IV : Les 1 000 premiers joueurs à arriver au niveau 100 seront récompensés

Blizzard a annoncé une sorte de course en déclarant que dès le 1er juin, date de l’ouverture des serveurs pour l’accès anticipé, les 1 000 premiers joueurs et joueuses à attendre le niveau 100 dans le monde en mode Hardcore verront leur pseudo être affiché sur une statue de Lilith, et ce pour toujours. Un concours dont les règles sont expliquées en détails sur le site officiel du jeu.

Seul problème, la communauté n’a pas forcément été réceptive à cette récompense, étant donné que les créateurs de contenu et la presse sont avantagés puisqu’ils ont le jeu depuis plusieurs jours maintenant.

Rod Fergusson, qui gère la saga chez Blizzard, a tenu a rappeler que la progression de ces personnes sera remise à zéro dès le 1er juin prochain, ce qui les fera démarrer au même niveau que tout le monde. Mais la justification n’a pas suffi, étant donné que la connaissance acquise sur le jeu ne disparait pas, elle. Fergusson a donc indiqué que celles et ceux qui ont joué à la version review du jeu ne seront finalement pas éligibles.

For those wondering about the Hardcore 100 challenge, those that played the review build over the last two weeks are not eligible. Good luck to those that try. I won’t because I know I’m going to die (plus employees can’t participate either). https://t.co/qf8f7NiFFg

— Rod Fergusson (@RodFergusson) May 29, 2023