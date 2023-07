Diablo IV : Blizzard dément l’arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass

Pour le moment ?

Toute cette histoire part d’une application de paiement brésilienne, PicPay, qui affichait une publicité dans laquelle Diablo IV était mentionné comme étant disponible sur le Game Pass. De nombreux internautes ont donc pensé que cette publicité avait fuité et avait été mise en ligne un peu trop tôt, mais elle était simplement dans l’erreur.

Mike Ybarra, président de Blizzard, a tenu à faire taire la rumeur en personne en déclarant que Diablo IV ne va pas être disponible dans le Game Pass, contrairement à ce qui commençait à circuler.

This is not happening. — Mike Ybarra (@Qwik) July 11, 2023

Cependant, avec l’acquisition d’Activision-Blizzard qui se profile à l’horizon, on peut se demander si ce n’est pas une question de semaines. Lorsque Bethesda a été absorbé par le constructeur, le Game Pass avait été grandement enrichi dès les jours suivants. Puisque Activision-Blizzard pourrait être la propriété de Microsoft tout prochainement, qui sait ce qu’il va se passer…

Diablo IV est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.