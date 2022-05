Diablo Immortal : Tout savoir sur le lancement (heure de sortie, configurations requises…)

Diablo Immortal n’est pas fait l’unanimité lors de son annonce, mais le titre a su convaincre lors de ses différentes alpha et se présente aujourd’hui comme un vrai jeu Diablo à ne pas manquer, du moins en attendant d’avoir des nouvelles de Diablo 4. Le jeu de Blizzard sortira dès cette semaine, et le site officiel nous permet enfin d’en apprendre plus sur le lancement du titre. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur ce Diablo Immortal.

Quand sortira Diablo Immortal ?

Diablo Immortal sortira sur PC (bêta), iOS et Android dès le 2 juin prochain à 19 heures (heure française). Vous pouvez d’ores et déjà prétélécharger le jeu sur PC en vous rendant sur Battle.net. Le titre devrait apparaitre sur les stores mobiles dès le 1er juin, mais les serveurs ouvriront le lendemain.

Pendant un temps, on a pensé que Diablo Immortal serait réservé aux plateformes mobiles, mais la bêta de la version PC du jeu commencera bien elle aussi le 2 juin prochain. Sachez d’ailleurs que toute votre progression sera conservée lorsque le titre sortira de sa bêta, donc pas de panique de ce côté là.

Quels seront les serveurs français de Diablo Immortal ?

Diablo Immortal donnera accès à tout un tas de serveurs, mais on sait désormais quels serveurs concerneront les joueuses et joueurs français. Voici la liste des serveurs français de Diablo Immortal :

Skarn

Dravec

Charsi

Leoric

Ammuit

Esu

Comment conserver sa progression entre mobiles et PC ?

Diablo Immortal aura bien droit à une progression cross-platform, mais pour pouvoir en profiter, il faudra impérativement vous connecter au jeu avec l’aide d’un seul compte Battle.net, et donc pas uniquement avec un compte invité.

Une fois votre compte Battle.net enregistré sur tous vos appareils, vous pourrez reprendre votre partie où vous le voulez, avec votre progression qui sera sauvegardée.

Quelles sont les configurations requises pour jouer à Diablo Immortal ?

Voici les différentes configurations PC requises pour Diablo Immortal, ainsi que les configurations mobiles :

Configuration minimale requise sur PC

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Processeur : AMD FX-8100 ou Intel Core i3

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ou Intel HD Graphics 530

Mémoire : 4 Go de RAM

Configuration recommandée sur PC

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5 or AMD Ryzen 5

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire : 8 Go de RAM

Configuration minimale requise sous Android

Système d’exploitation : Android OS 5.0

Processeur : Snapdragon 660 / Exynos 9611

Carte graphique : Adreno 512 / Mali-G72 MP3

Mémoire : 2 Go de RAM

Configuration minimale requise sous iOS

Système d’exploitation : iOS 11

Matériel : iPhone 6s

Est-il possible de jouer avec une manette à Diablo Immortal ?

Oui, vous pourrez bel et bien utiliser une manette pour jouer sur PC ou sur mobiles à Diablo Immortal si vous le souhaitez, mais pas n’importe lesquelles. Voici la liste des manettes compatibles avec Diablo Immortal en fonction de la plateforme :

PC (manettes filaires)

Manette sans fil Xbox One

Manette Logitech F510

Manette Logitech F710

Manette DualShock 3

Manette DualShock 4

Manette Sony DualSense (PlayStation 5)

Manettes Joy-Con Nintendo Switch (via support Joy-Con et connecteur USB Type C)

Manette Nintendo Switch Pro (via connecteur USB Type C)

Manette Xbox Adaptive Controller

Manette sans fil Xbox Elite

Manette sans fil Xbox Elite Series 2

PC (manettes Bluetooth / adaptateurs USB)

Manette sans fil Bluetooth Xbox One

Manette SteelSeries Stratus Duo (via Bluetooth)

Manette DualShock 3 (via l’adaptateur Bluetooth 8Bitdo)

Manette DualShock 4 (via Bluetooth)

Manette Sony DualSense (PlayStation 5)

Manette Nintendo Switch Pro (via l’adaptateur Magic-NS Mayflash)

Appareils iOS

Manette Backbone One

Manette Razer Kishi

Manette Rotor Riot (Mfi)

Manette SteelSeries Nimbus (Mfi)

Manette Dualshock 4

Manette sans fil Sony DualSense (PlayStation 5)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2 (iOS 15+)

Manette Xbox Adaptive Controller (iOS 14+)

Manette sans fil Bluetooth Xbox One

Manette Bluetooth Xbox Series X/S

Appareils Android