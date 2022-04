Diablo Immortal sortira le 2 juin sur iOS et Android, mais aussi sur PC avec une bêta

Les bilans financiers de certaines grosses entreprises commencent à avoir lieu et Blizzard tient le sien aujourd’hui même, en marge de la présentation de Diablo Immortal, qui nous avait promis des nouvelles à l’occasion d’un stream. Le spin-off a donc dévoilé des images inédites, et Blizzard avait deux annonces de taille à nous faire : celle concernant la date de sortie du jeu mobile, et celle consistant à nous dire que finalement, ce ne serait justement pas qu’un jeu mobile.

Plus tellement besoin d’un téléphone finalement

On apprend donc dans un premier temps que Diablo Immortal arrivera en free-to-play sur les plateformes iOS et Android dès le 2 juin prochain. Il est d’ores est déjà possible de se préenregistrer sur le site officiel.

Mais l’annonce que beaucoup retiendront sera sans doute celle d’une version PC pour le jeu, qui ouvrira sa bêta à la même date, soit le 2 juin. Il s’agira bien d’une version complète, avec tout le contenu, mais Blizzard prévient que cette version sera encore susceptible de recevoir de nombreux ajustements (étant donné qu’il faut adapter le gameplay en provenance du mobile).

Il faut croire que Blizzard a retenu la leçon du fameux « don’t you guys not have phone ? » de la BlizzCon 2018, qui avait engrangé un torrent de haine envers le jeu et l’éditeur. Au fur et à mesure de ses bêtas, le titre a tout de même réussi à regagner de l’intérêt auprès du public, mais Blizzard s’est sans doute rendu compte qu’abandonner le PC était risqué pour la saga.

D’ici la sortie du titre, vous pouvez retrouver plus de gameplay dans la présentation qui a eu lieu aujourd’hui, disponible en replay ci-dessous.