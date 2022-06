Diablo Immortal : Il faudrait dépenser plus de 100 000 € pour maximiser son personnage, le jeu subit un review-bombing

Diablo Immortal est décidément le jeu des polémiques chez Blizzard. Accueilli très froidement par la communauté lors de son annonce, le jeu avait réussi à se refaire une crédibilité lors de son alpha, et était attendu au tournant pour sa sortie complète la semaine dernière. Mais il n’aura suffit que de quelques jours pour que les joueuses et joueurs soient lassés du modèle économique du jeu, qui favorise grandement les microtransactions pour avancer plus vite.

Un endgame très, trop demandeur

Honestly one of the most insane gacha systems I’ve seen: – you’re essentially playing through a dungeon to open a loot box you bought

– an endgame build requires hundreds of legendary crest runs and you can maybe get like, three a month for free — Paul Tassi (@PaulTassi) June 4, 2022

Le site Game Rant a relayé une vidéo de Bellular News qui s’est employé à analyser le système économique du jeu, pour comprendre à quel point celui-ci pourrait être problématique. La vidéo met ainsi en avant que les Gemmes légendaires seraient difficilement accessibles, voire impossible à collecter pour les personnes qui souhaiteraient ne pas dépenser de l’argent réel en jeu.

La vidéo estime qu’il faudrait environ dépenser 100 000 € pour maximiser son personnage à fond avec ces Gemmes légendaires, sachant que celles-ci s’obtiennent de manière aléatoire, même en payant. Un post Reddit explique même qu’il faudrait encore plus d’argent que cela, à cause des derniers niveaux d’upgrade qui se débloquent après avoir atteint le rang 10 d’une Gemme légendaire 5 étoiles.

Un score Metacritic au plus bas

Face à ses lootboxes et à sa réputation de pay-to-win, le jeu subit déjà la colère de la communauté, visible sur le Metacritic du jeu, avec un score descendu en flèche. Si on note que le score du jeu du côté de la presse est de 8,1/10, celui de la communauté est à seulement 0,8. Ce qui en fait le troisième plus bas score pour un jeu Blizzard, comme le souligne VGC, qui indique que seuls Warcraft III Reforged et World of Warcraft Classic: Burning Crusade Classic étaient descendus plus bas (0.6 et 0.4, respectivement).

Les critiques qui reviennent le plus ici concernent donc la partie endgame de Diablo Immortal, qui fait beaucoup plus ressentir le besoin des microtransactions, comme on a pu le voir plus haut. Les joueurs et joueuses mentionnent que ce besoin ne se fait pas ressentir en début de partie, mais qu’il arrive progressivement et devient envahissant à un niveau plus élevé.

Blizzard n’a pas encore répondu face à cette grogne, mais nul doute que cela devrait donner du grain à moudre aux associations européennes qui luttent contre ces pratiques, sachant que le jeu a déjà été interdit en Belgique et aux Pays-Bas.