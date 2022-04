Diablo Immortal sera à nouveau présenté le 25 avril prochain

Aux dernières nouvelles, Diablo Immortal avait été repoussé pour ce début d’année 2022, mais le titre mobile de Blizzard n’a pas vraiment donné d’informations quant à une potentielle sortie jusqu’ici. Mais puisque tout semble un peu bouger chez l’éditeur, que ce soit du côté d’Overwatch 2 ou de World of Warcraft, il était peut-être temps que Diablo Immortal refasse enfin parler de lui.

Une date de sortie pour le jeu mobile ?

On apprend simplement via un tweet que Diablo Immortal est prêt à se montrer à nouveau, après une longue absence médiatique de sa part. On nous informe alors qu’un stream consacré au jeu mobile sera présenté ce lundi 25 avril, à 13h30. Il sera à suivre sur la chaîne YouTube de l’éditeur.

Jason Schreier, journaliste pour le site Bloomberg, donne quant à lui un peu plus de détails dans un autre tweet. Il précise alors que Diablo Immortal devrait logiquement nous donner une date de sortie, et que le timing de ce stream n’est pas anodin, puisque lundi, Activision-Blizzard livrera aussi ses résultats financiers du dernier trimestre.

Il rappelle également que Blizzard devrait annoncer un nouveau jeu mobile Warcraft dans les prochaines semaines, dans le courant du mois de mai.