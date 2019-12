Deux ans après son annonce, Patapon 2 Remastered refait surface

Officialisé fin 2017, Patapon 2 Remastered est complètement tombé dans l’oubli. Il faut dire qu’il était attendu pour 2018 et s’est éclipsé depuis, sans aucune nouvelle de la part de Sony. Mais le projet semble pourtant encore bien réel et le titre vient de faire une rapide apparition sur le PlayStation Store.

Bientôt des nouvelles ?

C’est le site Gamstat, qui recense toutes les nouveaux produits du PSN, qui vient de faire mention d’une fiche pour Patapon 2 Remastered. On peut y apercevoir un nouveau visuel, avec une version nippone et une version occidentale et cette indice laisse supposer une déclaration très prochainement de la part des développeurs.

On suppose qu’une date sera bientôt annoncée avec probablement une sortie rapprochée ou tout du moins, l’ouverture des précommandes. Gamstat nous avait d’ailleurs listé Resident Evil 3 Remake quelques jours seulement avec sa présentation et nous parle également d’une démo pour Final Fantasy VII Remake.