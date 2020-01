Patapon 2 Remastered fera son entrée sur PS4 le 30 janvier

Cela faisait un (long) moment que l’on attendait sa venue. Officialisé fin 2017 au cours du PlayStation Experience, Patapon 2 Remastered était initialement prévu pour 2018. Les mois ont passé, et Sony est resté muet pendant longtemps. Très longtemps, puisque ce n’est seulement que deux ans plus tard que l’on a enfin de ses nouvelles avec une date de sortie.

Certains diront « enfin ! »

On le pressentait un peu vu la fuite sur le PlayStation Store en décembre dernier, mais ça y est, Patapon 2 Remastered fera son entrée sur PlayStation 4. Et cela arrive vite puisque cela sera ce 30 janvier. Le constructeur japonais en a profité pour lâcher une nouvelle bande-annonce et une quinzaine d’image, histoire d’illustrer les améliorations visuelles de cette édition remasterisée.

Rappelons que Patapon 2 avait fait des heureux à l’époque de la PSP. Il s’agit d’un jeu de plateforme en sidescrolling basé sur le rythme. Cette mouture PS4 apporte une compatibilité 4K avec la PlayStation 4 Pro, tout le contenu original et des graphismes lissés. La sortie est prévue via le PlayStation Store.