Destroy All Humans! : Crypto envahira la terre en juillet prochain

Véritable remake du titre éponyme sorti sur PS2 et Xbox en 2005, Destroy All Humans! ne ratera pas 2020. Le soft édité par THQ Nordic s’est pour le coup fendu d’un nouveau trailer, qui a révélé la date de sortie.

Direction la terre en juillet pour Crypto !

Effectivement, un nouveau trailer de gameplay nous a permis d’en savoir plus en ce qui concerne sa date de sortie. Et le 28 juillet prochain sera donc le jour de la sortie du remake de Destroy All Humans! sur PC, PS4 et Xbox One.

En clair, plus que trois petits mois à attendre avant de toucher au Saint Graal. Pour rappel, Destroy All Humans! est un jeu d’action qui nous placera dans la peau du belliqueux Crypto, un extraterrestre arrivant sur terre dans le but d’exterminer tous les humains et récupérer leur cerveau. Le tout, dans une ambiance complètement déjantée et des armes loufoques à utiliser.

Très clairement, nous avons hâte de pouvoir toucher à ce remake, qui nous avait convaincu lors de notre passage à la gamescom 2019. Rendez-vous donc le 28 juillet prochain pour sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One. Pas de date précise en revanche pour Stadia, même si cela ne saurait tarder.

Pour terminer, vous pouvez également découvrir en vidéo ci-dessous les diverses éditions collector pour Destroy All Humans!.