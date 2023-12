Un univers Science-fiction moderne, avec pas mal d’inspirations ça et là

Ce premier trailer nous montre globalement une cinématique sous le signe de la torture et avec une ambiance bougrement malsaine. Il faut savoir que le soft nous amènera sur Midway, une métropole située dans l’océan pacifique nord où de grandes entreprises utilisent notamment l’IA comme outil l’IA comme outil de piratage, ce qui entraine la chute de l’économie mondiale dont le dollar. Concernant les infos que nous avons pu avoir en amont sur le titre, il faut savoir que Den of Wolves nous propulsera en 2097. On ne devrait pas s’attendre à un futur trop avancé mais plutôt à un monde plutôt similaire de celui d’aujourd’hui.

Sachez qui plus est que le titre va s’inspirer de pas mal de films ou séries comme Inception, Ghost in the Shell voire Black Mirror. Nous aurons ainsi un ton super sérieux, et avec une atmosphère plutôt sombre et mature. Qui plus est Midway, qui sera la métropole fictive dans laquelle nous évoluerons, disposera aussi de grandee marques fictives, qui sera plus ou moins une immense satire du monde d’aujourd’hui.

Autant dire que c’est alléchant sur le papier. Sur les autres infos que nous avons pu avoir des développeurs, Den of Wolves sera un titre orienté coopération jusqu’à quatre joueurs. Le soft de 10Chambers ne sera d’ailleurs pas un open world, mais plutôt un FPS dans la veine d’un Payday 2, même si les développeurs n’aiment pas trop cette comparaison. Concernant enfin la structure du soft outre qu’il ne sera pas à monde ouvert, sachez qu’il s’agira d’effectuer des missions diverses via un matchmaking avec notamment des objectifs comme du kidnapping voire trouver des secrets sombres des industries concurrentes que les joueurs pourront hacker.

Il y aura ainsi des petits boulots à faire sur le marché noir de Midway et pour le reste, notez que Den of Wolves aura à son actif des micro-transactions uniquement cosmétiques. Cela permettra d’éviter tous ces modèles de Pay to win entre autres, mais des DLC payants arriveront par contre pour étendre le contenu du jeu en aval de sa sortie.

Den of Wolves sera disponible en premier sur PC via Steam en early accès, sans plus de précisions. Des versions PS5 et Xbox Series sont prévues, mais arriveront quant à elles bien plus tard.