Den of Wolves dévoile un petit trailer de gameplay, avec une sortie prochaine en accès anticipé

Midway City n’attend plus que vous

En préproduction depuis maintenant un peu plus de deux ans, Den of Wolves a enfin pu dévoiler ce court trailer de gameplay. Dans une action plus que survoltée, le titre se dotera d’une plus grande variété de braquage si on le compare à Payday. Effectivement, les joueurs seront amenés à effectuer diverses missions comme de l’espionnage industriel, du sabotage ou encore de l’assassinat. Il y aura donc une plus grande diversité dans les objectifs de mission, et il nous tarde d’y poser nos mains dessus.

Pour rappel, Den of Wolves nous plongera dans Midway city. Cette métropole située dans l’océan Pacifique Nord, a été fondée par de grandes entreprises après l’émergence d’une IA devenue un outil de piratage incontrôlable. C’est donc ici que vous, en tant que joueurs, devrez construire des alliances afin de devenir un entrepreneur criminel sur le marché noir de cette métropole fictive. Désormais, il ne nous reste plus qu’à voir si le jeu arrivera à être à la hauteur d’un Payday voire d’un GTFO, le titre mélangeant visiblement ces deux genres.

Qu’on soit clair, Den of Wolves peut s’avérer alléchant sur ce premier vrai trailer, et notez qu’il sortira à une date inconnue en accès anticipé sur Steam dans un premier temps.