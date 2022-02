Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrivera aussi sur Switch

Tandis que la saison 2 de l’anime bat son plein, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nous donne quelques nouvelles. Cette fois-ci, pas question de DLC, puisque les contenus gratuits promis sont tous déjà arrivés, mais l’annonce d’une version Switch pour le jeu, dévoilée dans le dernier numéro du Weekly Jump, relayé par Gematsu.

Un nouveau souffle sur Switch pour Tanjiro

Aniplex et CyberConnect 2 annoncent donc que Tanjiro, Nezuko et les autres arriveront aussi sur Switch le 9 juin prochain. Cette version est pour le moment seulement listée au Japon, mais nul doute qu’elle devrait aussi nous parvenir tôt ou tard, probablement aux alentours de cette date.

Cette version sera livrée avec les costumes du Manoir Papillon et ceux de l’académie Kimetsu, et probablement tous les DLC gratuits sortis jusqu’ici.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.