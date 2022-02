Découvrez en vidéo 18 exclusivités Xbox Series et One à venir en 2022

L’année 2022 est a déjà bien commencé avec plusieurs sorties majeures. Mais l’on attend encore de nombreux jeux vidéo qui arriveront tout au long des prochains mois. Si vous disposez d’une console Xbox, que ce soit une Xbox Series X|S ou une Xbox One, vous êtes probablement intéressés par connaître les exclusivités à venir en 2022.

Dans cette vidéo, on vous présente ainsi un total de 18 exclusivités Xbox qui arriveront dans les prochains mois et un peu au-delà. Des exclusivités consoles bien sûr, qui peuvent potentiellement arriver aussi sur PC ou un peu en décalé sur les autres plateformes. On pense à Starfield, Stalker 2 ou encore le mignon Tunic qui arrivera prochainement.