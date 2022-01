Découvrez en vidéo 19 exclusivités PS5 et PS4 à venir en 2022

L’année 2022 démarre et les regards sont tournés vers les futures sorties. Après un début de nouvelle génération assez timide, les possesseurs d’une PlayStation 5 attendent forcément avec impatience les futures exclusivités. Histoire de faire le point sur tout ce qui arrive dans les prochains mois, on vous propose une sélection des exclusivités PS5 et PS4 qui sont prévues pour 2022 ou plus tard. Le tout est à découvrir en vidéo, et l’on couvrira bien évidemment l’ensemble des sorties listées sur notre site tout au long de l’année.