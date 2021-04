Un jeu Marvel en préparation du côté de chez NetherRealm Studios (Mortal Kombat) ?

Marvel Games cherche depuis quelques années à renforcer la place de l’univers Marvel dans le monde du jeu vidéo, ce qui a abouti à des succès, comme les jeux Spider-Man d’Insomniac Games, mais aussi à des échecs, comme le Marvel’s Avengers de Square Enix. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur fait écho d’un possible jeu Marvel développé au sein de NetherRealm Studios, connu pour Mortal Kombat et Injustice, mais comme d’habitude avec ce genre de nouvelles, il vaut mieux être prudent.

Attentions aux rumeurs

Vous avez peut-être vu cette rumeur circuler depuis plusieurs heures. Elle provient en réalité d’un insider nommé Daniel Richtman, ou Daniel RPK pour les intimes, qui est un insider bien connu des fans du MCU. S’il vise parfois juste, il est loin d’être une source totalement fiable, surtout lorsqu’il s’écarte de son domaine de prédilection qui est le cinéma.

Il faut donc prendre cette rumeur avec d’énormes pincettes, d’autant plus que la spéculation est facile ici. NetherRealm Studios est connu pour ses excellents jeux de combats et a déjà montré le respect que le studio peut avoir envers une grande licence, comme il l’a fait avec DC. Le choix de NetherRealm Studios pour développer un jeu de combat Marvel est clairement le plus facile, ce qui tend à montrer que ce genre de rumeurs n’est pas forcément basé sur de vraies informations.

Bien entendu, tout est possible, et il faudra voir ce que Marvel Games compte faire de son univers dans les prochaines années. Voir NetherRealm Studios proposer un jeu de combat entre Captain America, Thanos, Ghost Rider et les autres a de quoi laisser les fans rêveurs, surtout après le décevant Marvel vs Capcom Infinite, mais on ne s’emballera pas pour le moment.