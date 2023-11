Débrief’ : GTA 6, film Zelda, Mass Effect, Steam Deck OLED et TimeSplitters

Il s’en est passé des choses la semaine dernière. Entre les informations autour de GTA 6, celles sur le prochain Mass Effect, le film Zelda ou encore tous les bilans financiers d’éditeurs et constructeurs, on ne s’est pas ennuyé et il y avait beaucoup de choses à voir. C’est pourquoi on vous résume tout dans notre debrief et ce en moins de 10 minutes, histoire de vous tenir au courant des sujets importants en un rien de temps.

