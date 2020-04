Sea of Thieves : la mise à jour Ships of Fortune annoncée

Alors que l’Inside Xbox a débuté depuis 23h, les annonces s’enchaînent. Et Sea of Thieves n’est pas en reste puisqu’une toute nouvelle mise à jour vient d’être annoncé pour le titre de Rare nommée Ships of Fortune. Au programme : plus de butins, plus de rivalités et des chats !

Une nouvelle société et des chats

Tout juste annoncée, la mise à jour Ships of Fortune débarquera sur PC et Xbox One dans le courant du mois d’avril. Apportant son lot de nouveautés, vous allez notamment pouvoir devenir émissaire (oui, rien que ça) pour la société de votre choix et remporter un maximum de butins. Mais pour obtenir ce titre, vous devrez vous délester d’une part de votre bourse …

Une nouvelle société fera d’ailleurs son apparition pour l’occasion : Reaper’s Hideout, dont le leitmotiv sera d’écraser les autres, tout un programme ! Et comme si cela ne suffisait pas, afin d’être complètement corporate vis-à-vis de votre société, vous allez pouvoir customiser à loisir votre pirate et votre bateau à l’effigie de votre blason ! Partir en quête de nouvelles missions, oui, mais avec style !

L’Arène subira également quelques modifications : les cartes aux trésors ont été remplacées par un seul coffre, marqué par une balise des Loups de Mer, que vous ne pourrez livrer qu’à un seul endroit. Pour résumer, la bataille risque d’être sanglante ! Un temps limite de 15 minutes sera également de la partie, de quoi rajouter un maximum de challenge.

Et pour finir en beauté, les amateurs de chats seront ravis. Oui, les chats débarquent dans Sea of Thieves en fanfare. Vous pourrez remplacer votre perroquet vieillissant en choisissant parmi 3 races de chats différentes : le chat sauvage, le Ragamuffin plein de poils et le racé Mau. Espérons qu’à la prochaine mise à jour, le labrador soit à l’ordre du jour !

Pour rappel, Sea of Thieves est disponible sur PC et Xbox One.