Saints Row The Third Remastered officiellement annoncé : date, caractéristiques et premier aperçu

Malgré quelques fuites via l’ESRB, Saints Row The Third Remastered est officiellement annoncé aujourd’hui. Le titre débarquera le 22 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC. Que propose cette nouvelle version ? Ça tombe bien, nous avons pu voir le titre en avant-première grâce à Koch Media. Etant donné les conditions particulières en raison du confinement, nous n’avons pu assister qu’à du hands-off.

Un GTA-like déjanté qui comble enfin ses lacunes ?

Sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360 et PC, puis sur Nintendo Switch en 2019 avec Saints Row : The Third – The Full Package, la licence marque donc un retour complet sur cette génération de consoles. Précisons d’abord que si Deep Silver Et Koch Media se concentrent avant tout sur cet opus, c’est bien parce que Saints Row The Third est le plus populaire la série. A la fois le mieux noté par la presse et le mieux vendu, ce remaster est donc un choix avant tout logique.

Comme le dit notre test de Saints Row The Third : The Full Package, le titre est un bon GTA-like déjanté qui ne manque pas de bonnes surprises. Dans la ville de Stillwater, le gang des Saints est à son apogée jusqu’à ce qu’un syndicat vienne tout mettre par terre. On repart ainsi de zéro pour redorer le blason sous couvert d’une guerre de gangs. On précise en outre que Saints Row The Third Remastered sortira avec tous les DLC.

Cependant, la grosse lacune du titre, et plus généralement de la licence, a toujours été son aspect technique. Avec ce remaster, la série comble ainsi un gros défaut, mais à quel point ?

Les différentes améliorations graphiques et techniques

Ayant pu le voir tourner en direct et en regardant en sus un trailer qui comparait l’ancien et le nouveau, on peut dire que le travail effectué sur ce remaster est plus que réussi. Parmi les améliorations on peut noter que le soft profite d’un bien meilleur jeu de lumières, de plus belles textures, et de modèles revus pour les personnages. L’effet est saisissant lorsque les rayons du soleils transpercent la ville à différents moments de la journée ou encore de nuit avec tous les panneaux publicitaires.

Nous avons aussi constaté l’ajout du flou cinétique notamment à bord d’un avion de chasse, mais surtout des effets graphiques bien mieux rendus comme les explosions. Globalement, avec ce souci du détail, il propose bien plus qu’un simple filtre HD. Notons également que les machines actuelles permettent d’avoir un trafic plus dense et une distance d’affichage plus grande. Bien que la version PC profitera de 60 FPS, les versions consoles devront se contenter de 30 FPS. Cela reste à confirmer le jour de la sortie mais le rendu sur consoles risque d’être un poil moins glorieux.

Pour le reste, rien n’a changé

Si vous vous attendiez à du nouveau contenu ou des modifications au niveau du gameplay, n’espérez pas en trouver ici. En effet, on nous a bien expliqué que le but était d’être fidèle à 100% à l’oeuvre original. Vous retrouverez donc les mêmes sensations manette en main, il sera juste bien plus agréable à l’œil.

Malgré le côté sulfureux de la licence, on nous a garanti aucune censure dans ce remaster. Même les radios seront identiques et vous retrouverez l’item fétiche de cet opus, à savoir le gode violet.

On rappelle que Saints Row The Third Remastered sortira le 22 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC.