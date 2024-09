Dans ce débrief’, on revient sur le fiasco Concord : quelques jours après son lancement, PlayStation a (déjà) décidé de fermer les portes de son shooter. Ce qui est totalement l’inverse pour Black Myth Wukong, qui s’est écoulé à 18 millions de copies, ce qui en fait le titre le plus vendu cette année. On reviendra aussi sur les quelques informations autour de State of Decay 3 et Hogwarts Legacy 2.