Death Stranding Director’s Cut : Faut-il (re)prendre la version PS5 ? Test en vidéo

Sorti en 2019, Death Stranding a été perçu quand une œuvre clivante, une production singulière, qui a autant conquis une partie des joueurs et joueuses qui ont aimé l’aventure, que rebuter d’autres personnes complètement hermétiques au gameplay. Deux ans plus tard, Hideo Kojima et Sony nous proposent une Director’s Cut sur PlayStation 5 qui ajoute et améliore certaines choses.

Celle-ci apporte du nouveau contenu, notamment des constructions qui vont faciliter la progression ou encore une mission inédite mais profite aussi de la nouvelle génération pour optimiser ses graphismes. Si vous hésitez à le prendre, on vous partage un avis avec notre test en vidéo. Pour rappel, Death Stranding Director’s Cut sort ce 24 septembre sur PlayStation 5.