Dead Pets Unleashed : Le jeu narratif punk-rock se lance sur Kickstarter

Après avoir sorti Welcome to Elk en 2020, le studio danois Triple Topping vient tout juste d’annoncer le lancement de son nouveau projet sur la plateforme collaborative Kickstarter : Dead Pets Unleashed. Au programme : de la musique punk, des personnages inclusifs démoniaques et une bouffée d’air frais.

Plongez au coeur de New Void City

Annoncé depuis quelques jours, le lancement du nouveau titre de Triple Topping, la petite équipe danoise qui n’en est plus à son coup d’essai, sur Kickstarter vient tout juste de débuter.

Présenté comme foncièrement féministe et inclusif, Dead Pets Unleashed se voudra être une expérience narrative, vous permettant d’incarner Gordy, une musicienne qui compte bien sauver son groupe d’une mort annoncée. Il faudra gérer ce dernier, tout faire pour le maintenir à flot en gagnant assez d’argent sans pour autant négliger l’aspect social et relationnel car, oui, il y aura un bon nombre de personnages non joueurs qui sauront vous guider dans cette aventure.

Le projet Kickstarter est d’ores et déjà disponible, affichant un objectif financier de 30.000€ à atteindre avant le 19 septembre 2022, et proposant tout un tas de récompenses si vous décidez de vous lancer dans le projet du studio danois. Et, si les visuels ne vous auront pas suffit à vous plonger dans l’ambiance de Dead Pets Unleashed, le premier titre découlant du jeu vient tout juste d’être publié sur Spotify. Intitulé I Own My Style, il ne fait aucun doute que le titre sera très rock !

Dead Pets Unleashed est prévu pour l’été 2024 sur PC, sous réserve de la réussite du projet sur Kickstarter. La version démo, quant à elle, est déjà disponible sur Steam.