Dead Island 2 double son million de ventes en un mois

Le doublé

Annoncé en 2014, tout juste un an et quelques semaines après la sortie du sympathique Riptide, Dead Island 2 aura su capter l’attention des amateurs de chair sanguinolente et de défouloirs post-apocalyptiques sans montrer une once de gameplay. Il faut dire que, malgré des lacunes évidentes, le premier volet frappait fort dans le genre, avec un chouette aspect coopératif en prime. L’essai semblait donc parti pour être transformé une seconde fois.

Pourtant, c’est finalement neuf ans et deux générations de consoles plus tard que Dead Island 2 verra le jour, le 21 avril dernier. Il s’est passé beaucoup de choses au cours du développement pour le moins chaotique de cette suite, mais rien de très enthousiasmant. Jusqu’à sa sortie, qui fut accueillie par de nombreux bras tendus, et rafla, à défaut de prix, des appréciations très satisfaisantes, notamment dans nos colonnes.

Au point que celui que l’on croyait mort il y a encore deux ans a finalement fait d’une pierre deux coups : relancer la licence d’une belle manière, et se vendre comme des petits pains en prime. Car trois jours seulement après sa parution, nous apprenions que Dead Island 2 avait déjà trouvé plus d’un million de preneurs. Une excellente nouvelle pour le titre de Dambuster Studios qui revient de très loin, et ce n’est visiblement pas terminé.

En effet, tout juste un mois après avoir atteint ce palier symbolique, nous apprenons via le bilan financier du groupe Embracer, détenant notamment Deep Silver, que Dead Island 2 a doublé son nombre de ventes. D’un million, il passe donc déjà à deux. Chapeau bas ! Pour un titre qui avait toutes les chances de faire un bon gros flop, on tient finalement l’un des beaux succès de l’année 2023.