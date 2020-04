Darkest Dungeon : Un DLC gratuit pour affronter ses pairs

Initialement sorti en 2016 sur Steam, Darkest Dungeon n’a pas tardé à s’imposer comme une véritable référence du Rogue-like et du RPG. Ainsi, quatre ans plus tard, ce titre indépendant a investi tout ce qui pouvait l’être, de la PS Vita à la Xbox One, en passant par les tablettes iOS et la Nintendo Switch. Alors qu’un second volet a récemment été annoncé, Red Hook Studios continue de développer pour le compte de l’original.

Un DLC pour les gouverner tous

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce RPG au gameplay exigeant et à la difficulté prononcée ne manque pas de contenu. Voir le bout de sa version originale n’est déjà pas chose aisée, mais les développeurs ont, depuis, eu la riche idée de sortir de nouvelles quêtes, et de faire entrer dans le jeu plusieurs classes inédites de combattants. Bref, Darkest Dungeon ne manque de rien, si ce n’est, au goût de certains, d’un multijoueur.

Et cela tombe plutôt bien, puisque Red Hook Studios vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’un nouveau DLC. Joliment nommé The Butcher’s Circus, celui-ci permettra des affrontements en PVP, via un nouveau bâtiment qui viendra s’inscrire directement au cœur de la ville. La bonne nouvelle, c’est qu’en y combattant, les héros ne risquent aucun véritable dommage.

L’autre bonne nouvelle, tant que nous y sommes, c’est que ce contenu sera disponible gratuitement sur Steam, et ce dès le mois de mai. Rien n’a cependant été annoncé concernant les autres versions du jeu. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un beau cadeau de la part des développeurs, afin d’attendre plus sereinement la sortie de Darkest Dungeon II, qui n’a pour le moment aucune date de sortie.