Darkest Dungeon : Le Butcher’s Circus est disponible dès maintenant sur PC

Tandis que le développement de Darkest Dungeon 2 avance dans l’ombre, le premier volet n’est pas délaissé par ses créateurs. Au point qu’il reçoit cette semaine un tout nouveau DLC, gratuit de surcroît, qui risque de donner une bonne raison aux joueurs de revenir y faire un tour quelques heures supplémentaires.

Un DLC pour les gouverner tous

Disponible depuis 2016 sur PC, avant de paraître sur tous les supports du marché, excepté les mobiles Android (pour une raison qui n’a pas été évoquée par le développeur), Darkest Dungeon s’est depuis étoffé de plusieurs contenus supplémentaires. Parmi eux, de nouvelles classes de combattants, permettant aux joueurs de monter de nouvelles stratégies, mais aussi des engeances redoutables à faire tomber, comme avec le DLC The Color of Madness. Cette semaine, le titre de Red Hook passe un cap inédit.

Annoncé il y a quelques semaines, le DLC The Butcher’s Circus est disponible dès aujourd’hui sur Steam. Celui-ci permet pour la première fois aux joueurs de s’affronter. Mais le développeur tient bien à préciser que leurs équipes ne risquent rien en combattant leurs pairs.

Accessible via un nouveau bâtiment au cœur du village, le cirque du boucher dans sa version francophone, cette fonction PVP permet aux joueurs de s’affronter en utilisant des équipes de quatre combattants. Il est par ailleurs possible d’y débloquer divers items pour personnaliser et renforcer ses troupes. Enfin, les amateurs de challenge seront probablement heureux d’apprendre que The Butcher’s Circus embarque un système de classement, rendant la chose on ne peut plus compétitive.

Le DLC The Butcher’s Circus est disponible dès aujourd’hui sur Steam. Aucune date de sortie n’a cependant été annoncée concernant les autres versions de Darkest Dungeon.